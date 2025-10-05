Polícia do Rio apreende bebidas suspeitas na capital e Baixada

O trabalho para coibir a venda de bebidas adulteradas ou impróprias para consumo foi intensificado desde a última quarta-feira (1°), após os casos de intoxicação por metanol que tem ocorrido em vários estados.

Mais de 50 endereços de bares, distribuidoras e residências foram verificados nos últimos dias e 14 pessoas foram levadas à delegacias para prestar esclarecimentos.

Milhares de garrafas foram apreendidas por suspeita de adulteração ou por estarem com a validade vencida ou armazenadas em condições insalubres

A primeira notificação do Rio de Janeiro foi feita neste sábado (4) e se refere a um caso suspeito identificado na cidade de Niterói, na Região Metropolitana.

A Secretaria Estadual de Saúde ainda aguarda resultados de exames laboratoriais. Uma Sala de Situação foi instaurada na sexta-feira para monitorar o surgimento de possíveis casos suspeitos.

