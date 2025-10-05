Portões nos locais de prova do CNU 2025 são fechados

Provas objetivas

As provas objetivas serão dos nove blocos temáticos de nível superior e médio, que agrupam cargos de áreas afins.

Neste domingo, a primeira fase será composta por 90 perguntas de múltipla escolha, para o nível superior, e por 68, para o nível intermediário.

Somente os candidatos habilitados nesta primeira etapa serão convocados para fazer a prova discursiva em 7 de dezembro.

Duração

Para todos os cargos de nível superior, as provas objetivas terão a duração de cinco horas e serão aplicadas das 13h às 18h, no horário de Brasília.