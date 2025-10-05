Rapper Hungria recebe alta de hospital em Brasília

O rapper Hungria, de 34 anos, recebeu alta médica neste domingo (5). Ele estava internado no hospital DF Star, em Brasília, desde o dia 2, por suspeita de intoxicação por metanol, após ingestão de bebida alcoólica.
Segundo o boletim médico, o artista apresentou "excelente evolução clínica" e deverá seguir com os cuidados em casa.
Até a tarde de sábado, o Brasil tinha registrado 14 casos confirmados de intoxicação por ingestão de metanol, segundo dados do Ministério da Saúde. Há ainda 181 casos em investigação.
