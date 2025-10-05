Samba na Gamboa destaca repertório autoral de Cartola

Autor de talento responsável por sambas inesquecíveis, o artista é admirado pelas sucessivas gerações como um dos maiores compositores do país pela genuína sensibilidade das suas canções. Essa originalidade dos textos de Cartola continua viva e renovada ao embalar a interpretação de novos cantores.

Com letras repletas de poesia e que se destacaram pela melodia rica, Cartola lançou seis álbuns, fez participações em vários discos e recebeu muitos tributos. Até na sétima arte, o músico se envolveu. Os filmes "Orfeu Negro" (1953) e "Os Marginais" (1968) trazem participações especiais do astro que também marcou presença em "Ganga Zumba" (1963).

Também conhecido como "Poeta das Rosas", Agenor de Oliveira, o famoso Cartola, foi um dos fundadores da escola de samba Estação Primeira de Mangueira. A iniciativa desse pioneiro foi concretizada junto com o amigo e principal parceiro musical Carlos Cachaça.

A homenagem promovida pela TV Brasil no programa Samba na Gamboa reconhece a importância do artista não só para o samba como também para todo o cenário da música popular brasileira.

Cartola morreu de câncer em 30 de novembro de 1980, aos 72 anos.

Sobre a produção

A nova temporada do Samba na Gamboa que marca a estreia de Teresa Cristina como apresentadora do programa da TV Brasil foi gravada no Teatro Ruth de Souza, no Parque Glória Maria, em Santa Teresa, na região central do Rio de Janeiro. O palco para conversas embaladas por hits é um cenário colorido que evoca uma praça na Gamboa - bairro histórico da zona portuária da capital carioca. A presença de plateia é outro destaque da atração.