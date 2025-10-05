Vale do Lítio: exploração de metais críticos impacta comunidades em MG

Moradora da região desde que nasceu, Ana Cláudia lembra da presença de mineradoras atuando próximas à comunidade desde sempre. Mas os efeitos começaram a ter mais intensidade há poucos anos. "Foi depois de 2023 pra cá, com essa nova mineração", lembra.

A data coincide com o início das exportações brasileiras do mineral e a intensificação dos projetos de pesquisa e extração do lítio na região, por empresas multinacionais. Antes disso, a lavragem era realizada apenas pela Companhia Brasileira de Lítio (CBL), que atuava no Vale do Jequitinhonha desde a década de 1990.

Mineral crítico

Por sua aplicação, o lítio é considerado um mineral crítico, classificação atribuída a recursos essenciais para setores estratégicos, como tecnologia, defesa e transição energética e cuja oferta está sujeita a riscos de escassez - seja por sua concentração geográfica, dificuldade de acesso ou instabilidade geopolítica. Além do lítio, estão na lista cobalto, níquel e as chamadas terras raras.