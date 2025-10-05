Virada e derrota rubro-negra levam Palmeiras à ponta do Brasileirão

A fé do torcedor do Palmeiras foi colocada à prova neste domingo (5). Primeiro, ao buscar uma virada épica diante do São Paulo, no Morumbis, por 3 a 2, após ir para o intervalo perdendo por 2 a 0. Depois, pela necessidade de uma derrota do Flamengo para o Bahia, em um confronto no qual o Rubro-Negro levou a melhor nos últimos dez jogos. E o tropeço carioca veio: triunfo do Esquadrão de Aço por 1 a 0, em Salvador. No fim, tudo deu certo para o Verdão, que assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras iniciou a rodada com 52 pontos, três a menos que o Flamengo. Em caso de vitória no clássico, os alviverdes se igualariam ao Rubro-Negro e ficariam à frente pelo primeiro critério de desempate, que é o número de vitórias (17 a 16). Faltaria, porém, que o time carioca perdesse seu compromisso pela 27ª rodada. Qualquer outro resultado - triunfo ou empate - manteria a equipe do Rio de Janeiro na ponta.

Notícias relacionadas:

No Morumbis, os atacantes Luciano e Gonzalo Tápia balançaram as redes no primeiro tempo e poderiam ter garantido a primeira vitória do São Paulo sobre o Palmeiras como mandante pelo Brasileirão desde 2017. Tudo mudou na etapa final, marcada por muita contestação do Tricolor.