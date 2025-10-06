Brumadinho: Crea cancela registro de 15 engenheiros envolvidos

Para a Associação de Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem Mina Córrego do Feijão - Brumadinho (Avabrum) a sanção do Crea "tem caráter pedagógico ao sinalizar que práticas contrárias à ética não encontram espaço na engenharia."

Com a decisão do Crea, os engenheiros que tiveram os registros cancelados não podem mais exercer a profissão legalmente, não podem assinar Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) e nem firmar qualquer contrato que exija registro ativo.

Responsabilidade técnica

Ainda na nota, o Crea-MG pondera que "a decisão não repara as perdas da tragédia, mas reafirma que a ética, a responsabilidade técnica e a segurança das pessoas estão acima de qualquer interesse."