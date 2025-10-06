CNU 2025: gabarito preliminar das provas objetivas já está disponível

CNU 2025 no Brasil

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) informou, na noite de ontem, que o percentual de abstenção da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) ficou em 42,8%.

No total, 761.545 se inscreveram, o que significa que mais de 435 mil candidatos compareceram à prova objetiva do certame. Na primeira edição do CNU, em 2024, o índice de abstenção foi de 54%. A ministra classificou a primeira fase do concurso como tranquila.

Próximos passos

O cronograma oficial do certame prevê também a divulgação das notas finais das provas objetivas e a convocação para a segunda fase do CNU 2025 no dia 12 de novembro. Mesma data das convocações para a avaliação de títulos e para os procedimentos de verificação da condição declarada no ato de inscrição (cotas raciais) e de caracterização da deficiência (PCD).