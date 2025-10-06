Metanol: Rio recebe primeiro lote de antídoto para tratar contaminação

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ), informou que recebeu nesta segunda-feira (6), a primeira remessa de etanol farmacêutico, enviada pelo Ministério da Saúde para tratamento de intoxicação por metanol.

A secretaria também informou que iniciou hoje a compra de kits do antídoto para acelerar o início do tratamento de pacientes intoxicados.

No momento, há um caso suspeito de um homem, morador de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, que segue monitorado pela SES-RJ e passa bem. O caso de uma moradora de Niterói, na região metropolitana, foi descartado como sendo intoxicação por metanol.