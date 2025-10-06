Primeiro integrante solto da Flotilha Global Sumud denuncia violência

Primeiro integrante da delegação brasileira na Flotilha Global Sumud - de ajuda humanitária à Faixa de Gaza - a ser deportado, Nicolas Calabrese relatou violência durante a captura por militares israelenses.

A mais afetada foi a ativista ambiental Greta Thunberg. "Fomos humilhados, sofremos golpes e violência física, principalmente a companheira Greta", sustenta Nicolas.

De cidadania dupla - argentina e italiana - Nicolas vive no Brasil há mais de dez anos, mora no Rio de Janeiro onde trabalha como professor de Educação Física, educador popular e coordenador da Rede Emancipa de cursos populares.