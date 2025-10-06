Setor audiovisual lança entidade e estudo na busca de política pública

Modelos internacionais bem-sucedidos, como o da Coreia do Sul, serviram de inspiração na busca da consolidação de uma política de Estado para o setor audiovisual brasileiro. Em uma comparação com o país asiático, que em 2023 exportou mais de US$ 14 bilhões de conteúdo audiovisual e musical, resultado obtido a partir da adoção de uma política de Estado, em que o audiovisual é considerado como uma indústria estratégica, Walkíria Barbosa destacou que esse é o mesmo patamar do Brasil, um país com território maior.

Para a produtora, os exemplos mostram o quanto o setor nacional pode crescer quando tiver essa política de estado.

"Esse número é o equivalente ao que fatura o audiovisual no Brasil. Se eles [sul coreanos] conseguiram fazer isso, nós temos muitas possibilidades de conseguir fazer isso e mais, porque temos um território grande. A China, em 2008, tinha 3.500 salas de cinema, quando já tinha uma população com mais de 1 bilhão, e hoje tem 90 mil, com filmes como a animação que fez mais de US$ 100 milhões dentro do território chinês", comentou, lembrando que no ano passado foi aprovado no RioMarket um documento de política de Estado para o audiovisual brasileiro, inspirado no modelo de sucesso sul coreano que, para ela, tem um projeto de exportação inacreditável.

"Temos um ano para botar essa política pública de pé", resumiu.

Após os dados do estudo, Walkíria e integrantes do setor tiveram diversos encontros com representantes de organismos governamentais como os ministérios do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), da Cultura (MinC) e Ancine para, conforme explicou, mostrar o potencial que essa indústria tem.

Entre essas agendas, a presidente da Fica apontou o encontro com o secretário-executivo do MDIC, Márcio Elias Rosa, que de acordo com ela, entendeu perfeitamente o potencial do setor, o que permitiu a entrada do setor no programa da Nova Indústria Brasil.