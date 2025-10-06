SP tem 14 casos de intoxicação por metanol com duas mortes confirmadas

O secretário de Saúde, Eleuses Paiva, destacou que o estado adquiriu 2,5 mil ampolas de álcool etílico absoluto para o tratamento de pacientes com intoxicação por metanol. A distribuição foi feita para 20 hospitais de referência no estado.
