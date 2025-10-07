Aposta de Nova Lima (MG) leva R$ 17,9 milhões na Mega-Sena 

Uma aposta feita em Nova Lima (MG) acertou as seis dezenas do concurso 2.924 da Mega-Sena, sorteadas nesta terça-feira (7). O ganhador vai levar o prêmio de R$ 17.924.306,88.

Os números sorteados foram: 10 - 19 - 30 - 40 - 48 - 54

A aposta ganhadora foi um bolão com seis cotas. O jogo, com seis números, foi feito na lotérica Leão da Sorte.