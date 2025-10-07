Assine UOL
Notícias

Brasil conhece adversários no Pré-Mundial Feminino de basquete

A Copa do Mundo de basquete feminino reunirá 16 seleções no período de 4 a 14 de setembro do ano que vem, em Berlim (Alemanha). 

Eliminatórias da Copa do Mundo de basquete feminino

Torneio A - Wuhan (China)

BRASIL
Mali
Sudão do Sul
Bélgica*
República Tcheca
China

Torneio B - San Juan (Porto Rico)

Nova Zelândia
Porto Rico
Estados Unidos*
Senegal
Itália
Espanha

Torneio C - Istambul (Turquia)

Hungria
Turquia
Argentina
Austrália*
Canadá
Japão

Torneio D - Lyon-Villeurbanne (França)

Colômbia
Filipinas
Alemanha*
Coreia do Sul
França
Nigéria*

* seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2026

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.