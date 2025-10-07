Estado do Rio tem mais três casos suspeitos de intoxicação por metanol

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro recebeu notificações de mais três casos suspeitos de intoxicação por metanol, nas cidades de Cantagalo, Cabo Frio e Volta Redonda. Os casos se somam ao de São Pedro da Aldeia, que segue em investigação laboratorial. Os pacientes são monitorados pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde da secretaria. As autoridades de segurança pública já foram notificadas para iniciar as investigações.

"O governo do Estado já conta com antídotos caso se confirme uma suspeita de intoxicação por metanol. A secretaria segue monitorando esses casos. Já foram criados fluxos de atendimento dos pacientes, e reforçamos nosso compromisso com a saúde da nossa população. Cuidem-se e evitem bebidas alcoólicas que não saibam a procedência", alertou a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello.

Emergência médica

A intoxicação por metanol é uma. A substância, quando ingerida, é metabolizada no organismo em produtos tóxicos (como formaldeído e ácido fórmico), que podem levar à morte.