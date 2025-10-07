Governo cria comitê de enfrentamento da crise do metanol

Crise

Na avaliação do ministro, o problema das bebidas contaminadas pode ser entendido também como uma "crise econômica", uma vez que se trata de um setor reconhecido por sua importância para a economia brasileira.

"É um setor que gera empregos, paga impostos e é responsável pelo desenvolvimento. Por isso, nossa preocupação é separar com bastante clareza aqueles que trabalham dentro da lei, atuando para fazer com que a economia brasileira avance, sem prejuízo de uma ação repressiva", disse o ministro.

"Temos também uma ação repressiva, importante tanto do ponto de vista administrativo, como advertências ou sanções pecuniárias, chegando ao extremo do fechamento dos estabelecimentos", complementou.