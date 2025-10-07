Mostra de Cinema de SP apresenta 373 filmes de 80 países

O evento também destaca obras que lembram os 80 anos da bomba atômica lançada em Hiroshima. Para relembrar esta data, uma sessão dupla irá ocorrer no Sato Cinema, no bairro da Liberdade, apresentando filmes como Alma Errante - Hibakusha; e Chuva Negra, que recebeu uma menção especial do júri ecumênico e ganhou o grande prêmio técnico do Festival de Cannes. O longa recria ficcionalmente o que aconteceu com quem não morreu na explosão, mas sofreu os efeitos destrutivos da radiação ao longo da vida.

A sessão dupla será seguida de uma apresentação da música Rosa de Hiroshima (baseada no poema de 1946 do escritor Vinicius de Moraes), interpretada por Mariana de Moraes, filha de Vinicius, e por Gerson Conrad, do Secos & Molhados, grupo que eternizou a canção.

Outras atividades

Dedicada à infância, a Mostrinha chega à segunda edição apresentando 13 longas e sete curtas. Entre os destaques da programação voltada às crianças está a exibição de filmes da Turma da Mônica e da cinebiografia inédita, dirigida por Pedro Vasconcelos, sobre o criador dos moradores do bairro do Limoeiro.

Um dos destaques internacionais da programação é o novo trabalho de Michel Gondry, inédito no Brasil, chamado Maya, Me Dê um Título, realizado em homenagem à filha do cineasta francês.

Além disso, a mostra também realiza, pelo quinto ano consecutivo, o Encontro de Ideias Audiovisuais, evento gratuito e aberto ao público que reúne debates, painéis e lançamentos de livros. O Encontro de Ideias será realizado entre os dias 22 e 25 de outubro, na Cinemateca Brasileira.