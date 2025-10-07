Práticas integrativas no SUS atendem quase 4 milhões de pessoas

Entre 2022 e 2024, a capital paulista apresentou aumento médio de 89,6% nos atendimentos em PICS, com destaque para auriculoterapia, meditação, arteterapia e aromaterapia.

Números

Ao longo de 2024, o SUS registrou 7.156.703 procedimentos em PICS - um aumento de 70% em relação a 2022. Foram 3.198.546 procedimentos realizados na atenção primária (crescimento de 67%) e 3.958.157 na média e alta complexidade (crescimento de 73%).

Os números mostram que mais de nove milhões de pessoas acessaram práticas integrativas em 2024 - um aumento de 83% em relação a 2022 -, com a oferta consolidada em 21 mil estabelecimentos de atenção primária distribuídos em 84% dos municípios brasileiros e em todas as capitais.

Em 2025, dados preliminares apontam quase quatro milhões de pessoas atendidas em PICS na rede pública - um crescimento de 14% em relação ao ano anterior.

Próximos passos

Além de seguir com estratégias de formação de equipes da atenção primária, o Ministério da Saúde informou que trabalha na qualificação de gestores e trabalhadores para implementar as PICS nas linhas de cuidado de dor crônica, saúde mental e tratamento de feridas com plantas medicinais e fitoterápicos.