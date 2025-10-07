Rádio MEC estreia temporada de crônicas de Ruy Castro e Heloisa Seixas

Ruy Castro começou sua trajetória profissional como repórter em 1967, no Rio de Janeiro, e atuou nos principais veículos da imprensa carioca e paulistana. Em 1988, passou a se dedicar aos livros e fez sua estreia como escritor em 1990, com o lançamento de "Chega de saudade: a história e as histórias da bossa nova". Em 2021, foi agraciado com o prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras (ABL). No ano seguinte, foi eleito para a cadeira 13 da ABL.

Heloisa Seixas trabalhou no jornal O Globo e em 1995 estreou como escritora, ao lançar um livro de contos chamado "Pente de Vênus: histórias do amor assombrado". Companheira de Ruy Castro, ela é autora de romances, novelas e peças de teatro. Durante sete anos, escreveu a coluna Contos Mínimos, no Jornal do Brasil.

