São Paulo faz campanha de multivacinação para crianças e adolescentes

Cobertura

A cobertura vacinal no ano passado apresentou um aumento em comparação com 2022. Três imunizantes superaram a meta vacinal no estado.

A BCG, que previne formas graves de tuberculose, subiu de 82,2% para 94,8% da cobertura, e as vacinas contra o rotavírus e a tríplice viral tiveram a cobertura, respectivamente, de 77,2% para 91,1% e 78,4% para 99,2%.

*Estagiário sob supervisão de Eduardo Luiz Correia