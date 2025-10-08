Bombeiros descartam explosão antes de desabamento em restaurante em SP

Ainda de acordo com o porta-voz da corporação, os funcionários também informaram que o restaurante ainda não estava aberto ao público no momento em que o acidente ocorreu.

"Os funcionários que conversaram com a gente disseram que ele abre sempre ao meio-dia, porém ainda não tinha clientes sendo atendidos".

Uma pessoa morreu e outras sete ficaram feridas após o desabamento. Segundo o Corpo de Bombeiros, seis dessas vítimas acabaram ficando presas entre os escombros: uma delas morreu após uma parada cardiorrespiratória e outras cinco foram socorridas com ferimentos. Outras duas vítimas foram socorridas com abalo psicológico.

O acidente aconteceu na Rua 13 de Maio, na famosa rua que concentra diversas cantinas italianas na região do Bixiga, em São Paulo, por volta das 12h20.

O estabelecimento Jamile tem seu cardápio assinado e criado pelo chef e jurado do programa Masterchef Brasil Henrique Fogaça, que negou ser proprietário do restaurante.