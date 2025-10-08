Casa de Rui Barbosa abre debate sobre Mulher, Literatura e Violência

"Se temos um ditado dessa dimensão, imagine como é a cabeça de uma mulher que ouve esse ditado através da sua bisavó, da sua avó, da sua mãe. É óbvio que se essa mulher for mãe de uma menina, vai replicar esta norma, este ditado nacional. Temos também estas normas que são nocivas e vamos combatendo-as e ainda assim preservando a nossa cultura. É um caminho controverso porque existe também uma necessidade de países africanos preservarem sua cultura, mas para mim que sejam normas culturais que não vão ferir a dignidade humana", defendeu em entrevista à Agência Brasil.

"São mulheres que não têm acesso formal à educação. Considero as mulheres moçambicanas muito inteligentes, as nossas matriarcas são preservadoras de grande valores passados de geração a geração através da oralidade e das nossas conversas em volta da fogueira, no entanto, muitas delas não têm acesso à escolaridade e depois temos a questão das normas sociais e da preservação da cultura. Existe também muita frequência da violência que é confundida com cultura. Muitas mulheres preferem preservar a violência em nome da cultura", completou.

Conforme a escritora, na literatura é possível aproximar as semelhanças entre os dois países sem mesmo estar presente em cada um deles. Citou, como exemplo, o livro O Crime do Cais do Valongo, da escritora carioca Eliane Alves, cuja história começa em Moçambique e chega ao Rio, com personagens moçambicanas, sem que a autora tenha viajado para aquele país. O Cais do Valongo foi porta de entrada de pessoas escravizadas no Brasil.

"É surreal como se consegue perceber a construção das personagens e ver pessoas semelhantes a ti", disse, acrescentando que costuma acompanhar as lutas femininas no Brasil. A Djamila Ribeiro é uma inspiração pela luta das mulheres feministas negras. Em Moçambique nós vamos olhando essas referências, embora sejam de fora, como um espelho que podemos aprender e replicar. Claro, que levamos em conta o nosso contexto", explicou.

Segundo a escritora, questões ligadas à violência acabam sendo temas muito presentes na sua literatura. "Falo das violências visíveis, do assédio, de questões do abandono, falo do corpo e todas exatas formas de violências que as mulheres moçambicanas, em particular, sofrem",