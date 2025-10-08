Escritora angolana Ana Paula Tavares ganha Prêmio Camões 2025

A escritora, poeta e historiadora angolana Ana Paula Tavares, de 72 anos, conquistou, nesta quarta-feira (8), o Prêmio Camões 2025. A honraria é a principal premiação literária da língua portuguesa, concedida por meio da Fundação Biblioteca Nacional (FBN), vinculada ao Ministério da Cultura (MinC) e pelo governo de Portugal. A vencedora receberá 100 mil euros, um dos maiores valores entre os prêmios literários do mundo. Entre os 36 nomes que já venceram a premiação estão João Cabral de Mello Neto, Rachel de Queiroz, Jorge Amado, Mia Couto, José Saramago, Lygia Fagundes Telles e Chico Buarque

A decisão ocorreu nesta quinta-feira (8) em uma reunião virtual do júri, que é composto por membros brasileiros, portugueses, angolanos e moçambicanos. De acordo com o júri, o prêmio foi concedido a Ana Paula Tavares, "distinguindo a sua fecunda e coerente trajetória de criação estética e, em especial, o seu resgate de dignidade da Poesia" e completou "com a dicção do seu lirismo sem concessões evasivas e com os livres compromissos da produção em crônica e em ficção narrativa, a obra de Ana Paula Tavares ganha também relevante dimensão antropológica em perspectiva histórica".

Compõem o grupo de jurados o professor da Universidade de Coimbra (Portugal), José Carlos Seabra Pereira; a professora da Universidade de Lisboa (Portugal), poeta e ensaísta Ana Mafalda Leite; o professor da Universidade Eduardo Mondlane (Moçambique), Francisco Noa; a professora e pesquisadora da PUC-SP (Brasil), Lucia Santaella; o historiador, advogado e membro da Academia Brasileira de Letras, Arno Wehling (Brasil); e o escritor e crítico literário Lopito Feijó (Angola).