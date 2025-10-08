Metanol: Rio cria plataforma para acelerar diagnóstico de intoxicação

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) lançou nesta quarta-feira (8) uma ferramenta digital que apoia profissionais de saúde na avaliação dos casos de intoxicação por metanol.
Disponível para as Unidades de Pronto Atendimento do estado, a plataforma calcula indicadores de gravidade automaticamente e orienta sobre o uso de antídotos e indicação de hemodiálise. Além disso, orienta a conduta inicial dos profissionais, e as monitorizações necessárias para esses pacientes. Também recomenda os índices de hidratação, a realização de eletrocardiograma, a avaliação neurológica e oftalmológica e de outros parâmetros. Um dos indicadores afere a composição bioquímica do sangue, e pode indicar uma intoxicação antes da confirmação laboratorial.
Notícias relacionadas:
- Brasil tem 24 casos confirmados de intoxicação por metanol.
- Sobe para cinco o número de mortes causadas por metanol em SP.
- SP: juiz autoriza destruição de 100 mil garrafas de bebida apreendidas.
"Ao tornar a classificação de risco digital, aceleramos o diagnóstico. Ampliamos o acesso a indicadores que determinam, por exemplo, a necessidade de hemodiálise e o risco de cada paciente. As informações serão anexadas nas solicitações de transferência dos pacientes e na notificação dos casos", explica nota da secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello.
Sintomas
As pessoas que apresentarem visão turva, desconforto gástrico e quadros de gastrite após ingestão de álcool devem procurar a unidade de atendimento mais próxima de casa. A intoxicação por metanol pode causar cegueira irreversível e óbito.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.