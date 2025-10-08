Operação apreende bebidas alcoólicas clandestinas na zona norte do Rio

Policiais da Delegacia do Consumidor (Decon) realizaram nesta quarta-feira (8) a Operação Fraude Zero, para coibir a comercialização de bebidas alcoólicas em depósitos clandestinos. A fiscalização ocorreu no bairro da Água Santa, na zona norte da capital, após denúncia.

O proprietário foi preso em flagrante. A ação contou com apoio de agentes do Instituto de Criminalística Carlos Éboli.

Notícias relacionadas:

Os agentes constataram que o local não tinha autorização da prefeitura do Rio, nem licença da Vigilância Sanitária para funcionar.O proprietário foi autuado em flagrante por falsificação de selo ou sinal público, falsificação, corrupção ou adulteração de substâncias, ou produtos alimentícios.