PF faz "limpeza", diz Lula sobre ação contra abuso sexual de crianças

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta quarta-feira (8), que a operação da Polícia Federal (PF) contra abuso sexual de crianças está fazendo uma "limpeza neste país". Pelo menos 55 prisões em flagrante foram registradas e uma vítima foi resgatada na ação conjunta com as polícias civis de 16 estados.

"Somente assim a gente vai acabar com a exploração de meninas nas terras indígenas, com garimpeiros explorando meninas, na periferia, nos bairros pobres deste país, nas cidades, na classe média, porque o que não falta é gente safada para fazer coisa errada", disse Lula durante evento em Luziânia (GO).

. Em nota, a PF informou o cumprimento simultâneo de 182 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão preventiva.