Projeto em SP exibe peça e guia educativo sobre empoderamento negro

O foco desta apresentação é formado por meninas a partir dos 14 anos de idade, com discussão e formação no campo da equidade racial e empoderamento de mulheres negras.

Sinopse

A peça conta a história de Aya, uma menina negra com senso de liderança e capaz de mudar o mundo, que, após ter seu planeta extinto por uma guerra, busca alertar outros planetas sobre a importância da memória, da cultura e da comunidade.

Ela usa uma chave mágica para se transportar por diferentes lugares no espaço-tempo do universo e compartilhar conhecimentos sobre a ancestralidade, o uso das plantas e o bom uso da natureza e da magia.

A personagem ensina os segredos da natureza enquanto destaca a trajetória de mulheres negras importantes para a construção da nossa história, abordando lideranças e personalidades negras femininas do passado e do presente para revelar o potencial de pessoas negras para o desenvolvimento do país, com referências em diversas áreas de atuação.

O projeto ainda passa pelas escolas EMEF Olivia Irene Bayerlein Silva, neste dia 9, às 14h (Rua Amazonas da Silva, 893, Vila Guilherme); e E.E. Professora Anilza Pioli, no dia 10, às 10h (Rua Vale Do Sol, 701, Vila Brasilândia).