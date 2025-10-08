Revalida 2025: cartão de confirmação de inscrição está disponível

Provas

A primeira etapa do Revalida 2025/2 ocorrerá no dia 19 de outubro, com as provas objetivas.

Os portões de acesso aos locais de provas serão abertos às 12h e fechados às 13h. Os candidatos terão cinco horas para fazer a prova do Revalida, conforme o horário oficial de Brasília, com início às 13h30 e término às 18h30, no horário de Brasília.

O tempo mínimo de permanência na sala de prova é de duas horas, sendo permitida a assinatura da lista de presença somente após transcorrido esse tempo.

As provas, composta por 100 questões de múltipla escolha, serão aplicadas em todas as capitais dos estados e do Distrito Federal, exclusivamente no período vespertino.

O candidato deverá enviar a documentação que comprove a formação médica no exterior entre 20 a 24 de outubro.