Sobe para cinco o número de mortes causadas por metanol em SP

O governo paulista confirmou no final da tarde desta quarta-feira (8) a quinta morte causada por intoxicação por metanol no estado. As vítimas são três homens de 54, 46 e 45 anos, residentes da cidade de São Paulo, uma mulher de 30 anos, de São Bernardo do Campo, e um homem de Osasco de 23 anos.

O governo confirmou ainda outros 15 casos de intoxicação pela substância e 181 em investigação. Há também 6 mortes em investigação.

A capital paulista é a cidade com mais casos confirmados: 16, seguida de Osasco (1), São Bernardo do Campo (1), Itapecerica da Serra (1), e Guarulhos (1).