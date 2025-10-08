Sobe para cinco o número de mortes causadas por metanol em SP

O governo paulista confirmou no final da tarde desta quarta-feira (8) a quinta morte causada por intoxicação por metanol no estado. As vítimas são três homens de 54, 46 e 45 anos, residentes da cidade de São Paulo, uma mulher de 30 anos, de São Bernardo do Campo, e um homem de Osasco de 23 anos.
O governo confirmou ainda outros 15 casos de intoxicação pela substância e 181 em investigação. Há também 6 mortes em investigação.
Notícias relacionadas:
- Governo cria comitê de enfrentamento da crise do metanol.
- Metanol: saiba o que é a substância presente em bebida adulterada.
- Metanol: Entenda como é feita a análise de bebidas adulteradas .
Nesta quarta-feira (8), as autoridades sanitárias interditaram um estabelecimento na capital paulista, localizado na zona Leste da cidade, por apresentar condições sanitárias inadequadas, e alimentos vencidos. Foram apreendidas seis garrafas de bebidas alcoólicas.
Segundo o governo do estado, ao todo, 12 estabelecimentos já foram interditados e 23 locais fiscalizados pelas equipes da Vigilância Sanitária Estadual, em parceria com as vigilâncias municipais, o Procon e a Polícia Civil.
A Secretaria da Fazenda e Planejamento suspendeu preventivamente a inscrição estadual de seis distribuidoras e dois bares, totalizando oito estabelecimentos.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.