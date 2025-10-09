Ancelotti aposta no esquema 4-4-2 diante da Coreia do Sul

Para enfrentar a Coreia do Sul, o Brasil deve voltar a apostar em um quarteto ofensivo. O confronto amistoso será disputado a partir das 8h (horário de Brasília) da próxima sexta-feira (10) no Estádio da Copa do Mundo de Seul, em Seul, O primeiro compromisso da seleção brasileira na Data Fifa de outubro.

Na última atividade antes da partida, nesta quinta-feira (9), o técnico italiano Carlo Ancelotti voltou a armar a equipe no esquema 4-2-4 com um quarteto ofensivo formado por Estêvão, Matheus Cunha, Vinicius Júnior e Rodrygo. A única novidade em relação ao time formado na última quarta (8) foi a entrada de Bruno Guimarães no lugar de Lucas Paquetá.

Notícias relacionadas:

O volante do Newcastle (Inglaterra) foi poupado da atividade da última quarta após o atraso do voo que o levou para Seul.