Barroso diz que pretende viver sem exposição pública após sair do STF

Barroso também enalteceu Dilma Rousseff e disse que a ex-presidente o nomeou para a Corte, em 2013, de "forma republicana".

"Sou grato à presidente Dilma Rousseff, que me nomeou para o cargo da forma mais republicana possível, sem pedir, sem insinuar, sem cobrar", declarou.

O ministro também elogiou a conduta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na defesa do Supremo contra os ataques feitos pelo governo dos Estados Unidos e os atos golpistas de 8 de janeiro.

"Sou grato ao presidente Lula por sua firme defesa do tribunal quando esteve sob ataque", completou.

Sem mágoas

Por fim, Barroso disse que deixa o STF com a "consciência tranquila" e sem mágoas. Durante o período em que esteve no Supremo, o ministro protagonizou discussões acaloradas com Gilmar Mendes.