Censo mostra renda menor de indígenas e nas regiões Norte e Nordeste

O valor calculado pelo IBGE se refere aos rendimentos obtidos de todas as fontes, incluindo salário, pensões, benefícios sociais e aluguéis, entre outros, recebidos e divididos por todos os moradores do domicílio.

Regiões

O Censo identificou que 61% da população tinha renda domiciliar de até 1 salário mínimo e também identificou diferenças regionais nessa proporção. O Sul foi a única região em que a maioria da população tinha renda per capita superior a 1 salário. Já no Sudeste e do Centro-Oeste, essa proporção ficou na casa dos 46%. Por outro lado, no Norte e no Nordeste, mais de 76% e de 79% dos domicílios tinham renda per capita inferior a essa quantia, respectivamente.

Entre as unidades federativas, a maior renda foi identificada no Distrito Federal, com R$ 2.999, e a menor no Maranhão, com R$ 900. O estado nordestino também se destaca por ter cinco municípios na lista dos dez com menores rendas. Os outros ficam em Roraima, Pará, Pernambuco e Amazonas. São eles:

1) Uiramutã (RR) - R$ 289

2) Bagre (PA) - R$ 359

3) Manari (PE) - R$ 359

4) Belágua (MA) - R$ 388

5) Cachoeira Grande (MA) - R$ 389

6) São Paulo de Olivença (AM) - R$ 397

7) Primeira Cruz (MA) - R$ 414

8) Humberto de Campos (MA) - R$ 416

9) Marajá do Sena (MA) - R$ 426

10) Tonantins (AM) - R$ 432

Já as cidades com as maiores rendas per capita domiciliares são: