CNU 2025: confira número mínimo de acertos para avançar para 2ª fase

Caso contrário, ou seja, se o candidato não alcançar o número mínimo de questões da respectiva prova, estará eliminado e não constará na classificação final do certame.

Gabarito preliminar e recurso

Os interessados podem conferir seus acertos no gabarito preliminar da prova objetiva.

Os 36 tipos de gabaritos do chamado Enem dos Concursos foram disponibilizados na segunda-feira (6) no site do concurso dentro do endereço eletrônico da Fundação Getúlio Vargas, a banca examinadora do CNU 2025.

Os candidatos puderam recorrer contra o gabarito preliminar, nesta terça (7) e quarta-feira (8) .

Saiba calcular a nota da prova objetiva

As regras para cálculo da nota final das provas objetivas de nível superior e intermediário são diferentes neste CNU 2025.