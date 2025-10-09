Estudantes-atletas conciliam múltiplas tarefas para seguir no esporte

"Estou fazendo mágica. Nem eu sei explicar direito como é que faço". A frase é de Cecília Nascimento Mousinho, de 28 anos. Ela é um dos destaques da equipe de handebol da Uninassau do Recife, equipe que participa dos Jogos Universitários Brasileiros (Jubs), em Natal. Além dos treinos com a equipe da universidade, ela precisa exercer os papéis de mãe do João Pedro, de 10 anos, de estudante de 7º período do curso de Recursos Humanos, de atleta do Sport Club do Recife, além de trabalhar.

"Eu saio às 5h da manhã para ir à academia. Aí passo o dia no trabalho, como vendedora. À noite eu treino e tiro um tempinho ainda para voltar para casa e estudar um pouquinho com meu filho", diz Cecília. A possibilidade de fazer o curso à distância foi o que permitiu que ela encaixasse tudo na rotina: "Eu faço EAD [Educação a Distância] justamente para poder ter esse tempo com meu filho".

Notícias relacionadas:

O João Pedro acabou se tornando também um companheiro de treino para a mãe. Isso porque muitas vezes ela precisa treinar também nos finais de semana. "Isso porque tem treino quando é mais perto de competição, e eu levo ele para o treino", declara. E foi assim que o esporte da mãe acabou sendo também o do filho. "Ele sempre gostou, tinha essa curiosidade, e agora lá no Sport tem um time para as criancinhas, eu comecei a levá-lo aos sábados e ele está adorando", afirma Cecília. "Espero que ele consiga crescer nesse esporte".