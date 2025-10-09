Inflação medida pelo INPC sobe 0,52% em setembro e 5,1% em 12 meses

A inflação apurada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) fechou setembro em 0,52%. No ano, o indicador soma 3,62%. Já no acumulado de 12 meses, a alta é de 5,1%.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Salários

O INPC é muito utilizado como indexador para cálculo de reajuste anual de salários de diversas categorias.