Mercosul e Canadá retomam negociações para acordo de livre comércio

O Mercosul e o Canadá retomaram nesta quinta-feira (9) as negociações para um acordo de livre comércio, em reunião no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), em Brasília. O encontro, que prossegue nesta sexta-feira (10), pretende atualizar os entendimentos entre o bloco sul-americano e o país norte-americano em meio à imposição de tarifas unilaterais pelo governo de Donald Trump.

A retomada do diálogo ocorre após a visita ao Brasil, em agosto de 2025, do ministro de Comércio Internacional do Canadá, Maninder Sidhu, que se reuniu com o vice-presidente e ministro do Mdic, Geraldo Alckmin. Na ocasião, os dois lados reforçaram o interesse em aprofundar o diálogo econômico e reativar a agenda de negociações.

Notícias relacionadas:

De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior (Secex),s. As negociações, informou o Mdic, seguem os moldes dos já concluídos com Singapura, União Europeia (UE) e a Associação Europeia de Livre Comércio (Efta), grupo de países fora da UE formado por Islândia, Noruega, Suíça e Liechtenstein.