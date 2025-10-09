São Paulo vence Olimpia para avançar na Libertadores Feminina

? CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) October 10, 2025
Quartas de final
As quartas de final da Libertadores Feminina terão início no próximo sábado (11), com a partida entre Corinthians e Boa Juniors (Argentina) e o confronto envolvendo Ferroviária e Independiente Dragonas (Equador). Um dia depois o Colo-Colo (Chile) joga contra o Libertad (Paraguai), enquanto o São Paulo realiza a disputa com o Deportivo Cali.
