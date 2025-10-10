EBC avança para 2ª etapa do Prêmio +Admirados Jornalistas de Economia

Sobre +Admirados Jornalistas de Economia

Outros reconhecimentos

O Prêmio +Admirados Jornalista de Economia 2025reconhecendo a excelência da imprensa no tratamento de assuntos que impactam diretamente a vida da população.

Além do avanço para a segunda etapa do Prêmio +Admirados Jornalistas de Economia 2025, a EBC também se destaca em outras premiações da mesma natureza. No Prêmio +Admirados Jornalistas Negros e Negras deste ano, duas profissionais saíram vencedoras: a apresentadora da TV Brasil Luciana Barreto e a gerente de Jornalismo Digital da EBC, Juliana Cézar Nunes.

No Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar, Patrícia Serrão, Paula Laboissière e Tâmara Freire integram a lista Top 25 +Admirados Jornalistas do Ano, que nesta edição terá 26 profissionais, por causa de um empate. A Agência Brasil figura na lista de Agências de Notícias mais admiradas do país, e o podcast VideBula, da Radioagência Nacional, divide o Top 3 +Admirados na categoria Áudio.