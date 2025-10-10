Estiagem longa pode atrasar chegada do período chuvoso em São Paulo

As razões para o prolongamento da estiagem são complicadas para se identificar com precisão. Como disse Lizandro, "não temos como colocar a atmosfera no laboratório e isolar a causa e a consequência. A gente tem acompanhado tudo acontecendo a toda hora e em conjunto".

Outro fator que dificulta a análise fica por conta das mudanças no clima. Naturalmente, cada ano apresenta variações climáticas, porém, tem-se notado grande variação de graus.



Mudanças no clima

Alguns dos conjuntos de fatores que Gemiacki aponta como favoráveis a uma grande variabilidade do clima são mudanças climáticas causadas pelos gases de efeito estufa como CO2 e metano; fenômenos naturais de grande escala, como os El Niño e La Ninã; fenômenos locais, como o aquecimento do Oceano Atlântico; e oscilações antárticas, árticas e Decadal do Pacífico.

"As coisas funcionam na forma de ondas. Quando temos duas ondas que se somam, elas se amplificam e podem causar efeitos mais significativos. Ano passado, por exemplo, teve um grande período seco na região central do Brasil, potencializado pelo El Niño", assegura Gemiacki.

Queimadas

Desde agosto, a Cetesb suspendeu as queimadas controladas em todo estado de São Paulo. A decisão inclui queimas de cana-de-açúcar, agrícolas e para controle de pragas. A medida poderá ser estendida caso a estiagem persista ou as condições meteorológicas permaneçam desfavoráveis.