Jubs: com cadeiras vazias, campanha lembra vítimas de feminicídio

Além do projeto cadeira vazia, o Programa Ser Mulher realiza outras ações. Entre elas a oferta de bolsas de graduação digital para mulheres vítimas de violência doméstica, apoio psicológico e atendimento jurídico para as vítimas em clínicas-escolas de psicologia e nos núcleos de práticas jurídicas das unidades.

Também nesta sexta-feira foi entregue a primeira parte das doações de absorventes arrecadados pelos participantes dos Jubs. Segundo a coordenadora do CBDU Social, Elaine Morellato, foram 28.150 unidades entregues para três escolas de Natal. Porém, a campanha de arrecadação ainda vai continuar na próxima semana. "Além de receber, a gente faz chegar a quem mais precisa", afirma. A segunda entrega de absorventes será realizada no dia 17 de outubro.