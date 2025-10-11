Especialistas questionam escolha de prêmio Nobel da Paz

Por sua vez, o presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez afirmou que "a politização, o preconceito e o descrédito do Comitê Norueguês do Nobel da Paz atingiram limites inimagináveis".

O líder cubano descreveu a concessão deste prêmio em 2025 a "uma pessoa que instiga a intervenção militar em sua pátria" como "vergonhosa", chamando-a de "manobra política" para enfraquecer a liderança bolivariana.

O ex-presidente hondurenho Manuel Zelaya Rosales declarou que "o Prêmio Nobel da Paz concedido a María Corina Machado é uma afronta à história e aos povos que lutam por sua soberania. Conceder o prêmio a um golpista, aliado das elites financeiras e de interesses estrangeiros, é transformar o símbolo da paz em um instrumento do colonialismo moderno".

"Nunca há paz quando aqueles que promovem sanções, bloqueios e guerras econômicas contra seu próprio povo são recompensados", enfatizou Zelaya.

O Prêmio Nobel da Paz (1980), Adolfo Pérez Esquivel, destacou que "Corina Machado faz parte da política dos EUA contra o governo venezuelano".

Ela recebeu o prêmio "não por ter trabalhado pela paz e pelo povo venezuelano. Estou preocupada que o Comitê Nobel tenha tomado essa decisão", disse ela.