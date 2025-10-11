Maratona circense no Museu do Pontal valoriza arte popular no Rio

Uma programação especial com espetáculos, intervenções e oficinas está no Museu do Pontal, no Rio, neste fim de semana para comemorar o Dia das Crianças. A Magia do Circo no Museu do Pontal tem mais de 15 atividades, que começaram às 10h e vão até as 18h.

O picadeiro montado na praça jardim é um dos pontos de encontro. Neste domingo (12), às 15 h será apresentado o espetáculo Um solo de palhaço, com o palhaço Biribinha, personagem de Teófanes Silveira, que é o grande homenageado da festa. Em 2023 ele foi reconhecido pela Fundação Nacional de Artes vinculada ao Ministério da Cultura (Funarte/MinC) como Patrimônio Vivo de Alagoas e Mestre das Artes Brasileiras.

A programação inclui ainda a apresentação solo Alecrim no Olho da Rua, pela primeira vez no Museu. O pesquisador e brincante Francisco Gomide traz a ancestralidade da companhia familiar Carroça de Mamulengos, criada em Brasília, em 1977. O espetáculo de dramaturgia popular tem músicas populares e o encantamento do circo. O público vai ver ainda o Mirabolante Homem Bola e o Circo-Teatro Saltimbanco, da tradicional Família Cericola, de Niterói, região metropolitana do Rio.