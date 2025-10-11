Nelson Faria apresenta clássicos do cancioneiro nacional na TV Brasil

Com uma trajetória consolidada no país e no exterior, o guitarrista Nelson Faria é a atração da telinha da TV Brasil com um show exclusivo no Cena Musical. A performance em formato de quarteto resgata sucessos do cancioneiro nacional. O espetáculo entra no ar na programação da emissora pública na madrugada deste sábado (11) para domingo (12), à meia-noite.

O artista executa a obra de personalidades do jazz, do blues e do cenário da música brasileira como os astros Milton Nascimento, Roberto Menescal, Ronaldo Bôscoli e Tom Jobim, além de composições próprias. O repertório inclui as músicas O Barquinho e Vera Cruz, além das canções autorais Juliana, Valsa para Nathalia e Brooklyn High.

Violonista, arranjador, compositor e professor, Nelson Faria é considerado um dos mais importantes músicos da cena contemporânea brasileira. Natural de Belo Horizonte, o guitarrista mineiro marcou presença em diversos festivais estrangeiros, como os de Montreaux, de Jacarta e de Montreal.