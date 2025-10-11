Rádio e TV UFS lançam processo para compor Conselho Editorial

A Universidade Federal de Sergipe (UFS) abriu o processo participativo para selecionar 21 representantes para o Conselho Editorial da Rádio e TV UFS. As pessoas interessadas podem acessar o edital pela internet na plataforma Brasil Participativo.
A UFS está instituindo o conselho para definir a linha editorial da rádio e TV.
Notícias relacionadas:
- Lula anuncia criação de universidade dos esportes .
- EBC apresenta estrutura de cobertura e transmissão da COP30.
- Após nove anos, EBC reabre instâncias de participação social.
A votação será por meio da plataforma Brasil Participativo, desenvolvida pela Secretaria Geral da Presidência.
A Rádio e a TV UFS fazem parte da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).
Recentemente, a EBC também retomou seus espaços de participação para escuta da sociedade com as instalações do Comitê de Participação Social, Diversidade e Inclusão (Cipadi) e do Comitê Editorial e de Programação (Comep).
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.