Rádio e TV UFS lançam processo para compor Conselho Editorial

A Universidade Federal de Sergipe (UFS) abriu o processo participativo para selecionar 21 representantes para o Conselho Editorial da Rádio e TV UFS. As pessoas interessadas podem acessar o edital pela internet na plataforma Brasil Participativo.

A UFS está instituindo o conselho para definir a linha editorial da rádio e TV.

Serão feitas audiências em todas as cidades em que a UFS tem campi, a partir da próxima segunda-feira (13). As inscrições para o processo seletivo começam no próximo dia 20.