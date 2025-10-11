Romeiros que vão a Aparecida usam tendas de apoio em rodovias de SP

Além disso, os romeiros estão utilizando os pontos para descanso, que contam com cadeiras, totens para carregar celular, banheiros, e recebem também itens de segurança, como coletes e adesivos refletivos, e água.

Orientações

Os romeiros que vão a pé até Aparecida são orientados a percorrer a estrada sempre no sentido contrário ao fluxo de veículos e caminhar em fila indiana. Além disso, os pedestres devem evitar a rodovia à noite. Caso opte pela caminhada noturna, devem utilizar roupas claras e itens refletivos. Em caso de chuvas, a orientação é a de interromper a caminhada e se abrigar em um local seguro, como postos de serviço e bases de atendimento. Os ciclistas devem pedalar no mesmo sentido da via, conforme legislação de trânsito.

Já os motoristas são orientados a redobrar a atenção neste período, reduzindo a velocidade, ficando atento às entradas e saídas da rodovia, nos acessos a postos de serviço ou vias locais, ter cautela nas ultrapassagens mesmo em locais permitidos, não acompanhar com veículo os romeiros que estão caminhando. Os veículos de apoio devem estacionar em postos de serviço ou áreas afastadas da rodovia e nunca no acostamento.

Santuário

No Santuário Nacional de Aparecida, a programação começou às 5h30, com o toque dos sinos, seguido de uma missa, às 6h. As missas acontecem durante todo o dia, com intervalos para cerimônias como a Escola de Maria, a Acolhida no altar central e a Novena da Tarde. À noite acontecem a Novena Solene, a Procissão Memória para a Capela São Geraldo e a Vigília Mariana.