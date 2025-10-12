Arcebispo de Aparecida pede que políticos eleitos votem pelos pobres

Durante a pregação deste domingo (12), o arcebispo de Aparecida (SP), Dom Orlando Brandes, pediu para que os políticos que foram eleitos pelo povo votem por leis que sejam favoráveis aos pobres. O discurso foi feito durante a missa das 08h da manhã no Santuário Nacional de Aparecida (SP), em celebração a Nossa Senhora da Aparecida, padroeira do Brasil, cujo dia é comemorado sempre em 12 de outubro.

A celebração católica foi acompanhada presencialmente pelo presidente da República em exercício Geraldo Alckmin.

"Para muitos, os pobres são invisíveis, não se vê, não se tem sensibilidade. Para outros, são criticados, chamados de vagabundos. Para outros, não se importam com os pobres. Que a Mãe Aparecida nos ajude e que os que foram eleitos pelo povo votem em leis favoráveis ao povo de Deus, favoráveis aos pobres", disse o arcebispo, sendo bastante aplaudido pelo público presente.