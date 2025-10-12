Círio de Nazaré, no ano da COP30, reúne 2,5 milhões em Belém

Milhões de pessoas movidas pela fé foram às ruas de Belém neste domingo (12) na 223ª edição do Círio de Nazaré. A procissão reuniu um número estimado de 2,5 milhões de romeiros e percorreu 52,3 quilômetros.



Além de Belém - que sedia em novembro a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) - as cidades metropolitanas de Ananindeua e Marituba também receberam os fieis nesta que é considerada a maior procissão católica do país.



Flávio Américo, diretor de marketing do Círio agradeceu o apoio do governo federal e do Ministério do Turismo: "É muito importante para o desenvolvimento do turismo religioso". E seguiu: "Estou há 26 anos na direção do Círio e é uma emoção diferente. Cada Círio é diferente".



A procissão gerou, como em todos os anos, imagens belíssimas de devoção e fé. A passagem da santa pela Avenida Nazaré em direção à basílica causou comoção, com muitas pessoas tentando se aproximar da imagem, outras acenando e com papel branco sendo jogado dos prédios.

Uma moto romaria reuniu cerca de 50 motociclistas. Entre eles, a cantora Gaby Amarantos. As homenagens aos povos indígenas, com presença da ministra Sonia Guajajara, também foram um dos pontos altos da festa.

A estudante Evelyn Silva estava entre os promesseiros na corda. Moradora de Benevides, na região metropolitana de Belém, ela já tinha percorrido a procissão para agradecer a aprovação no curso de enfermagem.