Escritora Taís Espírito Santo é a entrevistada do Conversa com o Autor

Além disso, a autora explica que o livro busca suprir a necessidade de representatividade de famílias negras em histórias infantis, mostrando que elas também são repletas de amor e afeto. Ela acredita que é uma leitura em que as crianças podem encontrar identificação e a possibilidade de se sentirem amadas e representadas no mundo.

Em 2017, Taís Espírito Santo participou da coletânea Olhos de Azeviche: dez escritoras negras que estão renovando a literatura brasileira, da Editora Malê. É conselheira do Instituto As Josefinas, além de ministrar oficinas de escrita criativa para mulheres, população quilombola e LGBTQIAPN+. Atua também como professora de escrita na ONG Ser Cidadão e criou a produtora Òrun Aiyé, de pretos e para pretos, agraciada com o Prêmio Ubuntu Origens.

Sobre o Conversa com o Autor

Apresentado por Katy Navarro e com produção de Rafael Tavares, o programa Conversa com o Autor tem o objetivo de divulgar a literatura brasileira e incentivar a leitura. A atração semanal da Rádio MEC recebe escritores para entrevistas sobre suas publicações e assuntos variados do mundo dos livros.

São quase 30 minutos de papo descontraído e repleto de conteúdo em que autores nacionais ficam à vontade para falar sobre seus trabalhos. As conversas abordam lançamentos, títulos, curiosidades, processo criativo, sugestões de obras, leituras e as diversas narrativas literárias dos autores brasileiros.

