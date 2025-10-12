Hoje é Dia: Dia das Crianças e Nossa Senhora Aparecida são destaques

Hoje também é o Dia das Crianças. Celebrada em 12 de outubro apenas no Brasil, a data, oriunda de uma lei do início do século XX e reforçada por campanhas publicitárias da década de 1960, foi destaque em conteúdos da Radioagência Nacional, TV Brasil e Agência Brasil:

O 12 de outubro ainda guarda uma data para a cultura e o conhecimento: é o Dia Nacional da Leitura, que reforça a importância do hábito de ler desde a infância até a vida adulta, a fim de ampliar horizontes e fortalecer o pensamento crítico. A efeméride também já foi destaque no Repórter Brasil e na Agência Brasil:

Outras datas da semana

Não é só o 12 de outubro que tem datas importantes na semana. Na área da educação e conhecimento, temos, a partir de 14 de outubro, o início da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, evento anual que aproxima a população dos avanços científicos e da inovação no país.