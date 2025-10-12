Judocas brasileiras levam 4 medalhas no 1º dia do Grand Prix de Lima

Brasileiros no Grand Prix de Lima*
Domingo (12)
63kg feminino: Nauana Silva (11ª do ranking mundial), Rafaela Silva (18ª)
-70kg feminino: Luana Carvalho (26ª), Ellen Froner (56ª)
-73kg masculino: Daniel Cargnin (11º), Willian Lima (sem ranking)
-81kg masculino: Gabriel Falcão (25º) do ranking), Pedro Medeiros (167º)
Segunda (13)
-78kg feminino: Karol Gimenes (20ª), Beatriz Freitas (2ª )
+78kg feminino: Giovanna Santos (58ª ), Kátia Alves (106ª)
-90kg masculino: Rafael Macedo (5º), Guilherme Schimidt (sem ranking)
-100kg masculino: Leonardo Gonçalves (4º), Giovani Ferreira (sem ranking)
+100kg masculino: Rafael Buzacarini (50º), Lucas Lima (90º)
* Preliminares a partir das 12h (Judo TV) e Finais a partir das 19h no canal Time Brasil no YouTube.
