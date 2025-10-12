Assine UOL
Notícias

Judocas brasileiras levam 4 medalhas no 1º dia do Grand Prix de Lima

Brasileiros no Grand Prix de Lima*

Domingo (12)

63kg feminino: Nauana Silva (11ª do ranking mundial), Rafaela Silva (18ª)

-70kg feminino: Luana Carvalho (26ª), Ellen Froner (56ª)

-73kg masculino: Daniel Cargnin (11º), Willian Lima (sem ranking)

-81kg masculino: Gabriel Falcão (25º) do ranking), Pedro Medeiros (167º)

Segunda (13)

-78kg feminino: Karol Gimenes (20ª), Beatriz Freitas (2ª )

+78kg feminino: Giovanna Santos (58ª ), Kátia Alves (106ª)

-90kg masculino: Rafael Macedo (5º), Guilherme Schimidt (sem ranking)

Continua após a publicidade

-100kg masculino: Leonardo Gonçalves (4º), Giovani Ferreira (sem ranking)

+100kg masculino: Rafael Buzacarini (50º), Lucas Lima (90º)

* Preliminares a partir das 12h (Judo TV) e Finais a partir das 19h no canal Time Brasil no YouTube.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.